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الرئيس السيسي يهنئ المنتخب الوطني بالصعود لدور الثمانية في مونديال اليد

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دوت الخليج – هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود لدور الثمانية من بطولة كأس العالم، التي تستضيفها مصر.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “أه‍نئ أبنائي من المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف”.

وأضاف: “كما أؤكد على فخري ودعمي الدائم لجميع النماذج الرياضية المصرية المشرفة وكافة الأنشطة الرياضية في مصر باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان”.

وجدد رئيس الجمهورية الترحيب بجميع الوفود الرياضية المشاركة، متمنيا للمنتخب الوطني التوفيق في “صنع إنجاز رياضي جديد”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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