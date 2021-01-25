دوت الخليج – هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود لدور الثمانية من بطولة كأس العالم، التي تستضيفها مصر. وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “أه‍نئ أبنائي من المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف”. وأضاف: “كما أؤكد على فخري ودعمي الدائم لجميع النماذج الرياضية المصرية المشرفة وكافة الأنشطة الرياضية في مصر باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان”. وجدد رئيس الجمهورية الترحيب بجميع الوفود الرياضية المشاركة، متمنيا للمنتخب الوطني التوفيق في “صنع إنجاز رياضي جديد”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يهنئ المنتخب الوطني بالصعود لدور الثمانية في مونديال اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.