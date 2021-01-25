العربية: تبادل القصف المدفعي بين السودان وإثيوبيا في منطقة أبو طيور الحدودية

أفادت مراسلة العربية في الخرطوم بوقوع تبادل للقصف المدفعي بين السودان وإثيوبيا في منطقة أبو طيور الحدودية، ولا أنباء عن وقوع ضحايا في الجانب السوداني. ونقلت شبكة العربية دوت نت عن مصدر سوداني قوله إن القوات الإثيوبية قصفت منطقة أبوطيور بالمدفعية الثقيلة وأن الجيش السوداني رد بقوة.

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