مال وأعمال

امارتس الإماراتية للحلول الذكية تتطلع لتوسيع التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص بمصر

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دوت الخليج – بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي مع الدكتور محمد النقبي، رئيس مجلس إدارة شركة “امارتس للحلول الذكية” الإماراتية.

واستعرض الدكتور محمد النقبي خلال اللقاء أهم مجالات عمل شركة “اعتماد” في مصر وعدد من البلاد العربية؛ وتطلع الشركة للتوسع في التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر.

وتقدم الدكتور النقبي، في بداية الاجتماع بالتهنئة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على فوزها بلقب أفضل وزير عربي من جائزة التميز الحكومي العربي.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، بأنه قد تم التأكيد خلال الاجتماع على متابعة العلاقة بين مصر والإمارات على كل الأصعدة والتي تنعكس في العلاقات القوية بين الشعبين والحكومتين، وكذلك التعاون الوثيق بين القطاع الخاص في البلدين.

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وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة المصرية على دعم تشجيع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي على المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والدخول في شراكات متعددة لدعم تنوع الاقتصاد.

واستعرض الدكتور محمد النقبي خلال اللقاء أهم مجالات عمل شركة “اعتماد” في مصر وعدد من البلاد العربية؛ وتطلع الشركة للتوسع في التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر.

وعقب الاجتماع اصطحب المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي ممثلي الشركة الإماراتية في جولة داخل المركز التكنولوجي المتنقل لخدمات المواطنين؛ كأحد نماذج مشروعات تطوير الخدمات التى تنفذها الحكومة المصرية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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