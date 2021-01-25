رئيس مصلحة الضرائب: التزامان على أصحاب الأعمال والخاضعين لضريبة المرتبات خلال يناير

دوت الخليج – قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن شهر يناير يشهد عدد من الالتزامات على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أنه من أهم هذه الالتزامات الإقرار الربع سنوي (نموذج 4 مرتبات) والإقرار الضريبي بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات.

ولفت عبد القادر، إلى أن أهمية هذه الالتزامات تأتى بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) 2020 المعدل بالقانون رقم (211) لسنة 2020 حيث أصبح عدم الالتزام بتقديم هذه الإقرارات في مواعيدها المحددة في القانون والتي تنتهي في 31 يناير يترتب عليه عقوبات مالية حدها الأدنى 3 آلاف جنيه.

وقد تصل العقوبة المالية إلى 2 مليون جنيه في حال التأخر عن تقديم الإقرار لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه، بحسب رئيس مصلحة الضرائب.

وأوضح ” عبد القادر ” أنه في إطار التحول الرقمي وعمليات الميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية أصبحت جميع الإقرارات الضريبية ومنها الإقرارات المتعلقة بالضريبة على المرتبات تقدم من خلال البوابة الإلكترونية للمصلحة، وذلك بأن تقوم الجهة بتسجيل نفسها والحصول على كلمة المرور السرية.

وأكد ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” على ضرورة أن يسارع كل الملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات بتقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالمرتبات لكي يستفيدوا من المزايا التي حققتها ميكنة هذه الإقرارات من توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى التأكد من صحة البيانات، حيث أن مُصدرها هو من يقوم بتسجيلها على المنظومة.