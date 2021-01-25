وزيرة التجارة ورئيس بنك التنمية الصناعية تبحثان إتاحة برامج تمويلية للمنتجين والمصدرين

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع غادة البيلى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية والآليات المصرفية التى يتيحها البنك للمنتجين والمصدرين.

وبحسب بيان الوزارة حضر اللقاء حمدى عزام نائب رئيس مجلس ادارة البنك وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى .

وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على التواصل الدائم مع البنك المركزى وكافة البنوك ومن بينها بنك التنمية الصناعية والذى يعد احد ركائز الجهاز المصرفى المصرى وذلك بهدف اتاحة المزيد من الآليات التمويلية لقطاع الصناعة بكافة شرائحه الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للمساهمة فى ايجاد كيانات صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشارت جامع إلى ان اللقاء تناول أهمية قيام البنك بمنح المزيد من الآليات والبرامج التمويلية للمستثمرين فى المجمعات الصناعية سواء التى أنشأتها الوزارة او التى تنشأها هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات بهدف مساعدة هؤلاء المستثمرين على اقامة مشروعاتهم والتوسع فيها.

وأوضحت أن ذلك سيسهم فى زيادة معدلات إنتاجية الصناعة المصرية ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، فضلاً عن أهمية البنك فى مبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والتى أطلقها رئيس الجمهورية مطلع الشهر الجارى خاصة وأنها أحد المبادرات التى تلقى لهتمام ورعاية من البنك المركزى.

وأضافت ان تنمية وتعزيز الصادرات يمثل محور رئيسى لمستهدفات خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة ، وهو ما يتطلب اتاحة برامج تمويلية ميسرة لمساعدة الشركات المصدرة على زيادة معدلات التصدير.

وأشارت فى هذا الإطار إلى الدور الهام الذى لعبه الجهاز المصرفى فى تنفيذ مبادرة السداد النقدى الفورى لمستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات والتى تم من خلالها سداد حوالى 13.2 مليار جنيه خلال شهرين فقط.

ولفتت جامع إلى أهمية التعاون بين البنك ومنظمات الأعمال لعرض برامج التمويل المتاحة للقطاع الصناعي وبصفة خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تمويل الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل.

وأكدت فى هذا الإطار على التعاون المثمر والبناء بين البنك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن جانبها أكدت غادة البيلى رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية حرص البنك على المشاركة الفعالة فى تنفيذ خطط الدولة لإقامة المشروعات القومية وتنمية وتطوير المشروعات الإنتاجية، وكذا كافة المبادرات المتعلقة بصناعة السيارات وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وأشارت إلى أن البنك يعمل حالياً على تنويع محفظة القروض و التوسع في البرامج التمويلية لكافة القطاعات الصناعية والتصديرية والتى تأتى على رأس اولويات خطة عمل البنك خلال المرحلة الحالية حيث تعكس تلك المشروعات هوية البنك بإعتباره معنى فى الأساس بهذه النوعية من المشروعات.

ولفتت إلى سعى البنك لتقديم خدمات بنكية متميزة لمجتمع الاعمال من خلال فروع البنك المنتشرة فى معظم محافظات الجمهورية وبصفة خاصة منطقة الصعيد.

وأكدت حرص البنك على تعزيز التعاون مع كافة المستثمرين والمصدرين ومنظمات الأعمال لتعظيم الاستفادة من امكانات البنك التمويلية فى دعم الصناعة الوطنية.