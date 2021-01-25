السويس للأسمنت تعلن بيع كامل مساهمتها في الهلال الكويتية مقابل 155.8 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة السويس للأسمنت، عن بيع مساهمتها في شركة أسمنت الهلال الكويتية والبالغة 51% من رأس المال بسعر 0.058 دينار كويتي للسهم الواحد.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن الصفقة شملت بيع عدد 51.745 مليون سهم من أسهم السويس للأسمنت في شركة أسمنت الهلال الكويتية مقابل 3 مليون دينا كويتي، بما يعادل 155.8 مليون جنيه مصري.

وكانت بوابة بوابة دوت الخليج جورنال قد علمت أمس أن المجموعة المالية هيرميس هي مستشار شركة السويس للأسمنت في بيع حصتها بشركة أسمنت الهلال الكويتية.

وكانت شركة السويس للأسمنت قد أعلنت، أمس اعتزامها عرض مساهمتها في أسمنت الهلال الكويتية، والبالغة 51% من رأس المال، للبيع.

وكان مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت قد فوض، في 5 مارس الماضي، العضو المنتدب ورئيس القطاع المالي في التفاوض لبيع مساهمة الشركة في أسمنت الهلال ش.م.ك.ع – الكويت، والبالغة 51% لأي مشتري مهتم، وتنفيذ الصفقة بالقيمة العادلة التي تعكس مضاعفة ربحية مقبول واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.