- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ أعلنت شركة السويس للأسمنت، عن بيع مساهمتها في شركة أسمنت الهلال الكويتية والبالغة 51% من رأس المال بسعر 0.058 دينار كويتي للسهم الواحد.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن الصفقة شملت بيع عدد 51.745 مليون سهم من أسهم السويس للأسمنت في شركة أسمنت الهلال الكويتية مقابل 3 مليون دينا كويتي، بما يعادل 155.8 مليون جنيه مصري.
وكانت بوابة بوابة دوت الخليج جورنال قد علمت أمس أن المجموعة المالية هيرميس هي مستشار شركة السويس للأسمنت في بيع حصتها بشركة أسمنت الهلال الكويتية.
وكانت شركة السويس للأسمنت قد أعلنت، أمس اعتزامها عرض مساهمتها في أسمنت الهلال الكويتية، والبالغة 51% من رأس المال، للبيع.
وكان مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت قد فوض، في 5 مارس الماضي، العضو المنتدب ورئيس القطاع المالي في التفاوض لبيع مساهمة الشركة في أسمنت الهلال ش.م.ك.ع – الكويت، والبالغة 51% لأي مشتري مهتم، وتنفيذ الصفقة بالقيمة العادلة التي تعكس مضاعفة ربحية مقبول واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السويس للأسمنت تعلن بيع كامل مساهمتها في الهلال الكويتية مقابل 155.8 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.