راية القابضة: ذراعا التوزيع والإلكترونيات تستحوذان على i2 مقابل 106.8 جنيه للسهم الواحد

رنا ممدوح _ أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات، عن توقيع كل من راية للتوزيع وراية للإلكترونيات – التابعتان لها- على عقد شراء عدد 936.3 ألف سهم من أسهم شركة اتصالات الدولية مصر i2 بما يمثل نسبة 99.95% من رأسمال الشركة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن عقد الشراء حدد قيمة السهم الواحد عند 106.8 جنيه، والذي يمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم بالإضافة إلى سداد قرض المساهم الحالي بإجمالي مبلغ 78 مليون جنيه.

ووفقا لتقرير المستشار المالي المستقل المعد من شركة أيليت للاستشارات المالية عن الأوراق المالية المؤرخ في 30 نوفمبر 2020، والمرفق ببيان الشركة اليوم، فتبلغ القيمة العادلة للسهم الواحد من أسهم شركة اتصالات الدولية مصر بمبلغ 389.46 جنيه.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية وافق في 2 ديسمبر الماضي على عرض الاستحواذ المعروض من إدارة شركة راية للتوزيع – إحدى الشركات التابعة لها- وذلك للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ نسبتها 100% من أسهم شركة اتصالات الدولية مصر i2 بإجمالي عدد 936.8 ألف سهم.

وفوض المجلس كل من راية للتوزيع وراية للإلكترونيات في السير بالإجراءات اللازمة لتنفيذ صفقة الاستحواذ.