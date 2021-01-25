إصابة الرئيس المكسيكي بفيروس كورونا

وكالات _ أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الأحد عن إصابته بفيروس كورونا.

وكتب لوبيز أوبرادور عبر صفحته على موقع تويتر: “يؤسفني أن أبلغكم أنني أصبت بكوفيد”، مضيفا: “الأعراض خفيفة لكني الآن أخضع للعلاج الطبي. كما هو الحال دائما، أنا متفائل”.

وأضاف: “سأكون على علم بالشؤون العامة من القصر الوطني. على سبيل المثال، سأتلقى مكالمة غدا مع الرئيس فلاديمير بوتين لأن هناك إمكانية أن يرسلوا لنا لقاح “سبوتنيك في”.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة الآن أكثر من 149 ألفا – وهو رابع أعلى معدل في العالم.