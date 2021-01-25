البورصة تصعد 0.13% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.13%، ليتداول عند مستوى 11539 نقطة.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.54%، و 0.49% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 99.674 مليون جنيه على 106 شركة من خلال 3.597 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 50 شركة مقابل تراجع 17 في حين لم تتغير أسعار 39.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 6.310 مليون جنيه، منها 3.537 مليون جنيه للمؤسسات، و2.773 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.075 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 4.433 مليون جنيه، مقابل 357.987 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 2.235 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 2.776 مليون جنيه مقابل 540.910 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارات العقاري قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.04%، تلاه سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 4.25%، ثم سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 3.51%.

في حين تصدر سهم القناة للتوكيلات الملاحية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.97%، تلاه سهم ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 4.37%، ثم سهم سبيد ميديكال بنسبة 2.68%.