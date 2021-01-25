دايس للملابس تحصل 62 مليون جنيه من مبادرة السداد النقدي الفوري

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، أنها تستهدف التوسع خلال عام 2021 بافتتاح حوالي 52 فرعا متضمنة فروع تعمل بنظام الفرنشايز، بمعدل فرع كل أسبوع، للانتشار في جميع المحافظات.
وصرح ناجي توما نائب رئيس مجلس إدارة دايس، أن التكلفة الاستثمارية للفرع الواحد تختلف حسب الموقع الجغرافي.
وأضاف أن الشركة قامت بتحصيل 62 مليون جنيه من مبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأوضح أن الشركة استخدمت المساندة التصديرية في تخفيض مديونياتها لدى البنوك.
وأشار توما، إلى أن المؤشرات العامة تؤكد على تحسن الصادرات بشكل كبير خلال العام الجاري، وفقا للطلبات التصديرية التي تتلقاها الشركة، موضحا أن الأسواق التصديرية للشركة تتمثل في أوروبا وأمريكا حيث القوى الشرائية القوية.
ولفت إلى أن إضافة خطوط إنتاج جديدة يتوقف على حجم الطلبات التي تتلقاها الشركة، مشيرا إلى أن السوق المحلي مازال يستوعب التوسع فيه بشكل أكبر، حيث تسعى الشركة للتواجد في المحافظات بشكل أكبر.
وأردف توما، أن التراجع في حجم الصادرات ظهر في القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو، مشيرا إلى ظهور بوادر التحسن في الجانب التصديري خلال الربع الثالث والرابع من عام 2020.
ورجح أن تتحول الشركة للربحية بدءا من الربع الأول من العام الجاري بدعم من الجانب التصديري موضحا أن نسبة الصادرات في المعتاد تصل إلى 70% من إجمالي الإنتاج.
وتابع أن نسبة الصادرات بلغت 60% في عام 2019، ومن المتوقع أن تصل نسبة الصادرات 50% بالقوائم المالية لعام 2020، بسبب تراجع حجم الصادرات خلال العام بسبب انتشار فيروس كورونا.
واضاف نائب رئيس مجلس الإدارة، أن استثمارات الشركة في محافظة الإسكندرية تتمثل في شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة، ومصنع الإسكندرية للملابس الجاهزة وشركة سويتر للملابس الجاهزة.
وذكر أن مصنع الإسكندرية وشركة سويتر بدأتا في التحول للربحية منذ عام 2019 بينما بدأت شركة الإسكندرية في تقليص خسائرها خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في التحول للربحية بدءا من عام 2021.
وأكدا توما، أنه لا نيه لدايس للتخارج من أي من استثماراتها الحالية، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة تتمثل في المجالات المرتبطة بالملابس الجاهزة من صباغة ومنسوجات وطباعة وغيرها.
ولفت إلى أن دايس تركز على التوسع في القطاعات الحالية حيث قامت الشركة خلال السنوات الماضية بزيادة عدد مصانع الصباغة إلى 3 مصانع بدلا من مصنع واحد، و3 مصانع نسيج بدلا من مصنع واحد، وإضافة 3 مطابع.
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