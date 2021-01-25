دايس للملابس تحصل 62 مليون جنيه من مبادرة السداد النقدي الفوري

رنا ممدوح _ أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، أنها تستهدف التوسع خلال عام 2021 بافتتاح حوالي 52 فرعا متضمنة فروع تعمل بنظام الفرنشايز، بمعدل فرع كل أسبوع، للانتشار في جميع المحافظات.

وصرح ناجي توما نائب رئيس مجلس إدارة دايس، أن التكلفة الاستثمارية للفرع الواحد تختلف حسب الموقع الجغرافي.

وأضاف أن الشركة قامت بتحصيل 62 مليون جنيه من مبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأوضح أن الشركة استخدمت المساندة التصديرية في تخفيض مديونياتها لدى البنوك.

وأشار توما، إلى أن المؤشرات العامة تؤكد على تحسن الصادرات بشكل كبير خلال العام الجاري، وفقا للطلبات التصديرية التي تتلقاها الشركة، موضحا أن الأسواق التصديرية للشركة تتمثل في أوروبا وأمريكا حيث القوى الشرائية القوية.

ولفت إلى أن إضافة خطوط إنتاج جديدة يتوقف على حجم الطلبات التي تتلقاها الشركة، مشيرا إلى أن السوق المحلي مازال يستوعب التوسع فيه بشكل أكبر، حيث تسعى الشركة للتواجد في المحافظات بشكل أكبر.

وأردف توما، أن التراجع في حجم الصادرات ظهر في القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو، مشيرا إلى ظهور بوادر التحسن في الجانب التصديري خلال الربع الثالث والرابع من عام 2020.

ورجح أن تتحول الشركة للربحية بدءا من الربع الأول من العام الجاري بدعم من الجانب التصديري موضحا أن نسبة الصادرات في المعتاد تصل إلى 70% من إجمالي الإنتاج.

وتابع أن نسبة الصادرات بلغت 60% في عام 2019، ومن المتوقع أن تصل نسبة الصادرات 50% بالقوائم المالية لعام 2020، بسبب تراجع حجم الصادرات خلال العام بسبب انتشار فيروس كورونا.

واضاف نائب رئيس مجلس الإدارة، أن استثمارات الشركة في محافظة الإسكندرية تتمثل في شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة، ومصنع الإسكندرية للملابس الجاهزة وشركة سويتر للملابس الجاهزة.

وذكر أن مصنع الإسكندرية وشركة سويتر بدأتا في التحول للربحية منذ عام 2019 بينما بدأت شركة الإسكندرية في تقليص خسائرها خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في التحول للربحية بدءا من عام 2021.

وأكدا توما، أنه لا نيه لدايس للتخارج من أي من استثماراتها الحالية، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة تتمثل في المجالات المرتبطة بالملابس الجاهزة من صباغة ومنسوجات وطباعة وغيرها.

ولفت إلى أن دايس تركز على التوسع في القطاعات الحالية حيث قامت الشركة خلال السنوات الماضية بزيادة عدد مصانع الصباغة إلى 3 مصانع بدلا من مصنع واحد، و3 مصانع نسيج بدلا من مصنع واحد، وإضافة 3 مطابع.