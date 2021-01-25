مصر للألومنيوم ترصد 13 مليار جنيه لخطة تطوير تشمل خفض استهلاك الطاقة

دوت الخليج – كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن خطة لتطوير شركة مصر للألومنيوم وتحسين اقتصاديات التشغيل، تتضمن إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين بتكلفة تقديرية حوالي 13 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة أن خطة تطوير مصر للألومنيوم تتضمن أيضا إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية (التي تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج)، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن.

وأشارت وزارة قطاع الأعمال، إلى اختيار شركة “بكتل” العالمية كاستشاري لإعداد دراسة الجدوى ومتابعة المشروع، والتي من المقرر أن تنتهي من دراسة الجدوى في منتصف 2021.

وكانت الشركة قد قامت بتاريخ 17/2/2020، بالإعلان عن مناقصة لاختيار استشاري المشروع لتأهيل وتحديث مصنع الألومنيوم، حيث اشترت الكراسة عدد 6 شركات عالمية ومحلية ثم تم الاجتماع بالجهات الاستشارية المتقدمة للرد على كافة الاستفسارات.

من ناحية أخرى، تم طرح مناقصة عامة لتقديم خدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى لمشروع “خط إنتاج جنوط السيارات”، وقد تقدم عدد 6 شركات عالمية للمناقصة وجاري دراسة العروض المقدمة.