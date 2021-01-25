أرباح الاتصالات السعودية ترتفع بنحو 4% خلال 2020 مسجلة 11 مليار ريال

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فهد حسين – ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الاتصالات السعودية STC، المدرجة في السوق المالية السعودية “تداول”، بنسبة 3.94% خلال عام 2020 مسجلة 11.09 مليار ريال، مقابل 10.67 مليارا للعام السابق.
وأفادت الشركة في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين أمس الأحد حسبما ذكرت الشركة في بيان على “تداول” اليوم الاثنين، بأن الإيرادات الإجمالية للعام الماضي كانت الأعلى خلال الثمان سنوات السابقة، كما زادت 8.43% إلى 58.95 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 54.37 مليارا بنهاية 2019.
وارتفعت الأرباح الصافية لشركة الاتصالات السعودية خلال الربع الرابع فقط من 2020، إلى 2.68 مليار ريال مقابل نحو 2.32 مليار ريال للربع المماثل من عام 2019، فيما أوصى مجلس الإدارة الخميس الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع بنحو ملياري ريال بواقع بواقع ريال واحد للسهم.
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