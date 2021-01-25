جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة يكلف الجيزة العامة للمقاولات بتنفيذ 55 عمارة بالإسكان الفاخر جنة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، أنها تلقت خطاب نوايا أمس من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المشرف على تنفيذ مدينة المنصورة الجديدة يفيد بتكليف الشركة بالبدء في تنفيذ عدد 55 عمارة الإسكان الفاخر جنة – المرحلة الثانية.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تنفيذ 55 عمارة بمدينة المنصورة الجديدة قدرتها الشركة بقيمة تقديرية حوالي 600 مليون جنيه وذلك لحين استكمال الإجراءات وإصدار أمر الإسناد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.