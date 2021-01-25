مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع عن مكاسبة الصباحية بضغط من مبيعات الأجانب

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي عن مكاسبه الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين الأجانب.

وسجل المؤشر EGX30 تراجعاً بصورة طفيفة بنسبة 0.07%، ليتداول عند مستوى 11517 نقطة.

وتداول سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني عند مستوى 62.93 جنيه، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.25%.

في حين صعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.7%، و 0.65% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 864.536 مليون جنيه على 169 شركة من خلال 27.106 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ شراء شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية لأسهم المتضررين من قرار الشطب الاختياري لعدد 3.135 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 22.511 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 86 شركة مقابل تراجع 35 في حين لم تتغير أسعار 47.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الاجانب وسجلوا صافي بقيمة 32.604 مليون جنيه، منها 32.486 مليون جنيه للمؤسسات، و117.664 ألف جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 26.716 مليون جنيه، منها 17.508 مليون جنيه للأفراد، و9.207 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 5.887 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 29.045 مليون جنيه، مقابل 23.157 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.45%، تلاه سهم العبوات الطبية بنسبة 6.73%، ثم سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 4.42%.

في حين تصدر سهم القناة للتوكيلات الملاحية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.51%، تلاه سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 4.82%، ثم سهم ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 4.07%.