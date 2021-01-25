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سبيد ميديكال تلغي قرار إنشاء شركة لإدارة المستشفيات والمنشآت الطبية

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رنا ممدوح  _ ألغى مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال في جلسته المنعقدة أمس، فكرة إنشاء شركة لإدارة المستشفيات والمنشآت الطبية للغير والتي تمت الموافقة عليها سابقا والمفصح عنه بتاريخ 25 نوفمبر الماضي.

وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، السبب وراء إلغاء إنشاء الشركة الجديدة، لما فيها من تعارض مع مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي مع مجموعة علاج الطبية السعودية.

كما وافق المجلس على دراسة تكاليف توسيع مستشفي سبيد إلى 140 سرير من 65 سرير ووضع تصور لتمويلها ذاتيا من الزيادة في الأرباح السنوية للشركة للعام الجاري والذي يليه عن ماهو مخطط له في الخطة المستقبلية إن وجد.

ووفقا للبيان، قالت الشركة إنه في إطار حرصها على الالتزام بكافة معايير وضوابط الحوكمة والالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ولكثرة الاستحواذات التي تقوم الشركة بها سنويا، تمت الموافقة على وضع آلية لتفعيل المادة رقم 43″ التعامل مع مسائل جوهرية مازالت في مرحلة التفاوض” من قواعدد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

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وأرجعت ذلك لضمان الحفاظ على سرية المعلومات وعدم تسربيها في أية مفاوضات مستقبلية محتملة قد تجريها الشركة عامة، وذلك بإنشاء سجل خاص لكل صفقة مستقبلية محتملة ومازالت في مرحلة التفاوض وذلك بإدراج بيان بالأشخاص المفصح لهم عن الصفقات المستقبلية المحتملة والأطراف بتلك المفاوضات.

وأضافت أن ذلك مع إثبات تعهدهم بالحفاظ على سرية كافة المعلومات الخاصة بتلك المفاوضات المستقبلية المحتملة وبعدم التعامل على الأوراق المالية للشركة أثنار تلك المفاوضات وحتى إلى أن تصبح المعلومات الخاصة بالصفقة متاحة للجميع ومفصح عنها على شاشات البورصة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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