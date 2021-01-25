إي فاينانس توقع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس لإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني

وقعت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية – إي فاينانس، بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس، بهدف إتاحة الدفع والتحصيل الإلكتروني لخدمات البوابة الإلكترونية للجامعة.

وقع البروتوكول كل من: أ.د. محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة “إي فاينانس”.

ووفق بيان صحفي، يهدف البروتوكول إلى تفعيل آلية الدفع والتحصيل الإلكتروني لخدمات البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال شبكة “إي فاينانس” تطبيقا لقواعد مركز الدفع والتحصيل الحكومي لوزارة المالية في تحصيل الإيرادات الحكومية.

وبحسب البيان، يخدم هذا الاتفاق، الآلاف من الطلاب والباحثين في مجال الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، حيث يتيح لهم دفع مقابل الخدمات العديدة التي تقدمها الجامعة من أي مكان وفي أي وقت من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة وعبر شبكات “إي فاينانس” المتطورة.

ويعكس الاتفاق الاتجاه نحو تطوير نظم العمل داخل الجامعة من خلال اتباع الوسائل الإلكترونية الحديثة الهادفة إلى تحقيق الدقة والسرعة في إنجاز العمل، والحرص على مواكبة أحدث الأنظمة العالمية لتقديم الخدمات للمستفيدين وتوفير طرق إلكترونية متعددة حديثة للتيسير على العملاء تفعيلاً لخطة الدولة في التحول الرقمي.

ويشمل التعاون بين الجانبين، إتاحة التكامل التكنولوجي مع بوابة السداد بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني للشبكة المالية للحكومة المصرية، وتقديم خدمات إدارة المشروعات والإشراف العام على تنفيذ المشروع وجودة الأعمال، وتوفير التدريب اللازم على نظم متابعة العمليات والتسويات المالية اليومية لمتحصلات البوابة الإلكترونية لفريق العمل المختص، وتقديم الدعم الفني اللازم بطرق مختلفة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، على أهمية التعاون مع شركة إي فاينانس والثقة التي تحظى باعتبارها الذراع التكنولوجي للحكومة المصرية والمسؤولة عن إدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية بكافة مكوناتها.

وأضاف، أن الجامعة تستهدف من خلال البوابة الإلكترونية توظيف أفضل التقنيات والبرمجيات المتوفرة لزيادة التعاون والتواصل بين مختلف الكليات بالجامعة والجامعات المختلفة ووزارة التعليم العالي.

وتابع، أن الجامعة تعمل أيضا على تطوير بوابتها للخدمات الخاصة بما يمكن الطلاب والمستفيدين من خدمات الجامعة من الحصول على العديد من الخدمات بطريقة سهلة وسريعة خاصة وأن الخدمات الحكومية تستوجب التحصيل النقدي قبل تنفيذها لذلك جاء التعاون المشترك مع شركة إي فاينانس.

وبدوره، قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، إن هذا التعاون يعكس الرؤية الثاقبة لإدارة الجامعة في ضرورة التحول الرقمي وتقديم الخدمات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكل يسر وسهولة وبطريقة مؤمنة.

وأشار إلى أن “إي فاينانس” تمتلك بنية تحتية عالية التقنية وشبكة إلكترونية واسعة الانتشار في جميع أنحاء الجمهورية ومؤمنة وفق القياسات العالمية، وهو ما أهلها اليوم لتوقيع هذه الاتفاقية، علاوة على حرصها الشديد على مواكبة التقنيات الحديثة في وسائل الاتصال.