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أسعار الذهب ترتفع مع ضعف الدولار والتركيز على خطة بايدن التحفيزية

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_ ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين في ظل استمرار الضغوط على الدولار، فيما يتابع المستثمرون حزمة التحفيز الكبيرة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1855.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0958 بتوقيت جرينتش في تعاملات متقلبة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة عند 1854.80 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان “من الواضح أن الاقتصاد هش للغاية، لذلك هناك الكثير من الدعم للتحفيز المالي والنقدي، وعلى هذا النحو يظل الدولار ضعيفا نسبيا، مما قد يعزز الذهب”.

ومن المقرر أن يبدأ اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الذي يستمر يومين، يوم الثلاثاء.

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وأكدت إدارة بايدن الضرورة الملحة لاقتراح مساعدات مالية للتخفيف من تأثير الجائحة بقيمة 1.9 تريليون دولار، في الوقت الذي حاولت فيه تهدئة مخاوف الجمهوريين من التكلفة الباهظة لهذه الحزمة.

واستقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوع واحد، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 25.59 دولار للأوقية.

كما ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1101.60 دولار والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2358.26 دولار.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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