منظمة العمل الدولية: فقدان 255 مليون وظيفة في 2020 بسبب كورونا

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فرانس برس _ تسبب وباء كورونا في أضرار بالغة لقطاع الوظائف بعد خسارة ما يعادل 255 مليون وظيفة في 2020 حسب ما أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم الإثنين.
وقالت المنظمة التابعة للامم المتحدة في تقريرها السابع المخصص لآثار الوباء على عالم الأعمال: “في عام 2020 فُقدت 8.8% من ساعات العمل في العالم، مقارنة مع الفصل الرابع من 2019، ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل” أي خسارة ساعات عمل أكثر بمعدل 4 مرات مقارنة مع الأزمة المالية في 2009″.
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