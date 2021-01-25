الزيوت المستخلصة تحقق أرباح بقيمة 4.9 مليون جنيه خلال 6 أشهر بنمو 1.8 مرة

رنا ممدوح _ حققت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها نمو في صافي الربح بعد الضريبة 1.8 مرة، ليصل إلى 4.884 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 1.774 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 870.408 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 848.342 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 44.418 مليون جنيه، مقابل 42.285 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وأرجعت السبب في زيادة صافي الربح إلى قيامها بتكوين مخصصات بمبلغ 5.420 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة بزيادة قردها 3.509 مليون جنيه عن الفترة الحالية نظرا لحاجة مخصص الضرائب المتنازع عليها إلى تدعيم في حينه.