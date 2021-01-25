مال وأعمال

مصر إيطاليا تدشن مرحلة جديدة في مشروع كايرو بيزنس بارك الإداري التجاري

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أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية عن تدشين مرحلة جديدة وهي “ألور 2″، ضمن مجمع “كايرو بيزنس بارك” الذي يقام على مساحة 78 ألف متر مربع، مقسمة إلى 42 مبنى إداري في القاهرة الجديدة.

وقال بيان للشركة إن مساحات المكاتب في المرحلة الجديدة تتراوح من 60 إلى 290 متر مربع، وذلك في المشروع الذي يضم العديد من الخدمات إلى جانب فندق 4 نجوم تحت علامة هيلتون جاردن إن العالمية.

وقال المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة استطاعت الحفاظ على معدلات التشغيل والِإنجاز خلال الفترة الماضية، بالرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أثرت على معظم أوجه الاقتصاد محليا ًوعالمياً.

وأضاف أن الشركة عملت على تطبيق مجموعة متنوعة من الخدمات المتطورة والحلول الذكية، والاعتماد على الاتصالات والإنترنت وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير الخدمات الذكية التي تخدم المشروعات العقارية، وتم توفير وتسهيل الاتصال داخل مشروع “كايرو بيزنس بارك”، ليكون مجمع إدارى رقمي متكامل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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