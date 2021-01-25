سبيد ميديكال توقع العقد النهائي للاستحواذ على كامل فروع معامل مصر بني سويف

رنا ممدوح _ أعلنت شركة سبيد ميديكال، عن توقيع عقد الشراء النهائي لجميع فروع معامل مصر بني سويف.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العقد يشمل الاسم التجاري والأجهزة والمنقولات وعقود الإيجار وتعاقدات الشركات كعقد شراء لكونها مؤسسة فردية.

وأشارت إلى أنه تم إصدار شيكات بالقيمة المتبقية من الصفقة بمبلغ تسعة ملايين جنيها، وتوقيع عقد الإدارة مع الدكتور أحمد شفيق.

ووفقا للبيان، فجاري حاليا تجهيز الأوراق الخاصة بتنفيذ عمليات شراء كامل أسهم شركة معامل الحياة و50% من أسهم معامل سيتي، لتنفيذهم في سوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية لكونهما شركات مساهمة مغلقة خلال شهر فبراير القادم.

وفي 13 يناير الجاري، وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال الاستحواذ على 100% من معامل مصر بني سويف بقيمة 10 ملايين جنيه.

وقالت، إن المجلس وافق على تفعيل حق الشراء والبدء في إجراءات الاستحواذ على نسبة 50 بالمائة + 1 سهم من شركة سيتي لتصبح قيمة الاستحواذ 27.37 مليون جنيه.

كما وافق على قرار الاستحواذ على كامل أسهم معامل الحياة قنا بقيمة 4 ملايين جنيه، مسددة منها 500 ألف جنيه.