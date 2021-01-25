- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ أعلنت شركة سبيد ميديكال، عن توقيع عقد الشراء النهائي لجميع فروع معامل مصر بني سويف.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العقد يشمل الاسم التجاري والأجهزة والمنقولات وعقود الإيجار وتعاقدات الشركات كعقد شراء لكونها مؤسسة فردية.
وأشارت إلى أنه تم إصدار شيكات بالقيمة المتبقية من الصفقة بمبلغ تسعة ملايين جنيها، وتوقيع عقد الإدارة مع الدكتور أحمد شفيق.
ووفقا للبيان، فجاري حاليا تجهيز الأوراق الخاصة بتنفيذ عمليات شراء كامل أسهم شركة معامل الحياة و50% من أسهم معامل سيتي، لتنفيذهم في سوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية لكونهما شركات مساهمة مغلقة خلال شهر فبراير القادم.
وفي 13 يناير الجاري، وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال الاستحواذ على 100% من معامل مصر بني سويف بقيمة 10 ملايين جنيه.
وقالت، إن المجلس وافق على تفعيل حق الشراء والبدء في إجراءات الاستحواذ على نسبة 50 بالمائة + 1 سهم من شركة سيتي لتصبح قيمة الاستحواذ 27.37 مليون جنيه.
كما وافق على قرار الاستحواذ على كامل أسهم معامل الحياة قنا بقيمة 4 ملايين جنيه، مسددة منها 500 ألف جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سبيد ميديكال توقع العقد النهائي للاستحواذ على كامل فروع معامل مصر بني سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.