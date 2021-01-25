- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح – أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إيداع نموذج الإفصاح الخاص بالبنك المصري لتنمية الصادرات وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 20 يناير الجاري بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأسمال المرخص به من 5 إلى 10 مليارات جنيه.
وأوضحت الهيئة، في بيان للبورصة اليوم، أنه تم إيداع نموذج الإفصاح وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
ويتضمن الإفصاح أيضا موافقة مجلس إدارة البنك على زيادة رأس المال المصدر من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه موزعة على 54.560 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
على أن تكون الزيادة بواقع 0.2 سهم لكل أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
علماً بأنه سيتم تمويل الزيادة من الأرباح المحتجزة وأرباح العام 2019/2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرقابة المالية: إيداع نموذج إفصاح مضاعفة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.