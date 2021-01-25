المحكمة العليا الأمريكية تنهي دعاوى فساد ضد الرئيس السابق ترامب

العربية دوت نت – بعد خمسة أيام من انتهاء رئاسة دونالد ترامب، أنهت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين، دعاوى قضائية تتهمه بانتهاك بنود مكافحة الفساد في الدستور باحتفاظه بملكيته لإمبراطورية أعماله، ومنها فندق قرب البيت الأبيض، أثناء توليه الرئاسة.

وتجاهل القضاة أحكام محاكم أقل درجة سمحت بقبول هذه القضايا، أحدها رفعتها مقاطعة كولومبيا وولاية ماريلاند وأخرى رفعها مدعون منهم مجموعة مراقبة.

ورفض قضاة المحكمة العليا كذلك نظر استئناف ترامب على هذه الأحكام، وأمروا المحاكم الأقل درجة برفض القضايا بسبب إنهاء الخلاف بترك ترمب السلطة.

وكان المدعون قد اتهموا ترامب بمخالفات فجة لشروط المكافآت في الدستور التي تمنع الرؤساء من تلقي الهدايا والمدفوعات من الحكومات الأجنبية وحكومات الولايات دون موافقة الكونجرس.

كما طالب المدعون المحكمة العليا برفض استئناف ترمب لأن الخلاف انقضى بخروجه من الرئاسة يوم الأربعاء الماضي.