ألتوس ساويرس تقتنص تراخيص للتنقيب عن الذهب بمصر عبر AKH Gold Limited

دوت الخليج – أعلنت شركة ألتوس استراتيجيز والتي تمتلك شركة لا مانشا هولدينج المملوكة لعائلة ساويرس الحصة الأكبر فيها، أن هيئة الثروة المعدنية المصرية قد وافقت على منح عدد من تراخيص التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية لمصر لشركة AKH Gold Limited المملوكة بالكامل لشركة ألتوس.

وبحسب بيان للشركة، سيتم منح التراخيص كجزء من المنافسة الافتتاحية في مصر، والتي بدأت في عام 2020.

وتعمل شركة ألتوس مع هيئة الثروة المعدنية بالدخول في اتفاقيات تراخيص استكشاف نهائية. وستقدم الشركة تحديثًا على هذه العملية والتراخيص الممنوحة في الوقت المناسب، وفق البيان.

وقال ستيفن بولتون، الرئيس التنفيذي لألتوس، إن شركة AKH Gold Limited فازت بالتراخيص بعد المزايدة الدولية التي تقدم لها عدد من التي تقدم لها عدد من كبري شركات تعدين الذهب العالمية

وأوضح أن اختيار التراخيص جاء بناءً على “برنامج داخلي ممنهج بالإضافة إلى بيانات الأقمار الصناعية والاكتشافات التاريخية، وقد تم تحديد العديد من الأهداف ذات الأولوية، بما في ذلك المناطق ذات الإنتاج التاريخي المتميز”

وتابع: “يسعدنا ويشرفنا حصول شركتنا علي تراخيص التنقيب في الصحراء الشرقية. وذلك لارتفاع إنتاجية الذهب في مصر منذ العصر الفرعوني إلي وقتنا هذا من خلال منجم السكري وانتاجه بأكثر من مليون أوقية من الذهب والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في بورصتي لندن وتورونتو”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لألتوس”ويأتي قرارنا بالتوسع في أنشطتنا في مصر بعد الاستثمار الاستراتيجي لشركتنا الأم لامانشا والتي استحوذت علي 35% من شركة ألتوس في فبراير 2020 لتصبح المساهم الرئيسي والأكبر فيها”.

وتابع: “وأيضاً التعديلات التي أقرتها الدولة علي قانون الثروة المعدنية المصري. كما أنه يعكس إيماننا العميق بالفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة والتي تتماشي مع استراتيجيتنا في مواصلة النمو وتنويع محفظتنا الاستثمارية من المشاريع والعائدات.”

وأشار بولتون إلى أن الفرق الميدانية ستبدأ في التخطيط للتنقيب عن الذهب عند استلام اتفاقيات التراخيص النهائية.

وأضاف: “ونحن نتطلع إلي إطلاع مساهمينا علي التطورات في الوقت المناسب”.