10 دول تستحوذ على 72% من صادرات السيراميك والأدوات الصحية المصرية

دوت الخليج – تراجعت قيمة صادرات مصر من السيراميك والأدوات الصحية، خلال أول 11 شهرا من العام 2020 بنسبة 13%، على أساس سنوي، مسجلة 246 مليون دولار، مقابل 283 مليونا لنفس الفترة من 2019.

وأظهر تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء، استحواذ 10 دول، هي: “ليبيا، وألمانيا، والأردن، وبريطانيا، والسعودية، وتركيا، واليمن، وفرنسا، والسودان، وإيطاليا” على 72% من صادرات البلاد من الأدوات الصحية والسيراميك بقيمة 177.17 مليون دولار.

وانخفضت صادرات السيراميك والقرميد والأسقف والطوب من الخزف بنسبة 17 % خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2020 لتسجل نحو 128 مليون دولار، مقابل 155 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وصدرت مصر السيراميك والأدوات الصحية إلى 69 دولة منهم 12 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام 2019 تضمنت (السويد، وأمريكا، وموازامبيق، وكوسوفو، واتحاد ماليزيا، ومينامار، وبنجلاديش، وزيمبابوي، والكونغو زائير، وتشاد، واستراليا، وبلغاريا).

واستحوذت 5 دول على 82% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك بقيمة 104.65 ملايين دولار خلال أول 11 شهرا من 2020، تصدرتها ليبيا بقيمة 35.144 مليون دولار أقل من العام الماضي بنحو 41%.

وأظهر التقرير انخفاض صادرات السيراميك إلى اليمن خلال أول 11 شهر من العام الماضي بنحو 7% لتبلغ 14.24 مليون دولار، مقابل 15.291 مليون دولار لنفس الفترة من 2019، فيما زادت للأردن بنفس النسبة مسجلة 28.68 مليون دولار.

وارتفعت قيمة صادرات السيراميك للسعودية لتبلغ 16.345 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2020″، مقابل 10.434 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو قدره 57%، وللسودان لنحو 10.234 مليون دولار في مقابل 9.211 مليون دولار بنمو 11%.

وهبطت صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة 8% خلال أول 11 شهر من العام الماضي لتسجل نحو 118 مليون دولار، مقابل 128 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، حيث استقبلت 89 دولة صادرات البلاد، و9 دول منهم لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2019.

واستحوذت 5 دول على 61.4% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية بقيمة 72.52 مليون دولار خلال الفترة من “يناير-نوفمبر 2020″،تصدرتها ألمانيا الاتحادية بقيمة 39.28 مليون دولار مقابل 36.374 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 8%.

وتراجعت صادرات الأدوات الصحية لبريطانيا وشمال أيرلندا لنحو 15.762 مليون دولار خلال أول 11 شهر من العام الماضي، مقابل 17.635 مليون دولار بانخفاض 11%، ولتركيا لتبلغ 6.16 مليون دولار، مقابل 6.749 مليون دولار بتراجع قدره 9%.

وزادت صادرات الأدوات الصحية لفرنسا بنحو 84% لتبلغ 5.836 مليون دولار في مقابل 3.169 مليون دولار، ولإيطاليا بنسبة 1% لتسجل 5.468 مليون دولار مقابل 5.418 مليون دولار.