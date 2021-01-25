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الكويت ترجئ المرحلة الثانية من استئناف الرحلات الجوية التجارية حتى إشعار آخر

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سي إن بي سي – قالت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن مجلس الوزراء إن حكومة الكويت أرجأت المرحلة الثانية من خطتها لاستئناف الرحلات الجوية التجارية حتى إشعار آخر، مما يبقي على عدد الركاب عند 30% من مستويات ماقبل الجائحة.

وأضافت الوكالة أن مجلس الوزراء أمر أيضا الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتقليل عدد الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.

وبدأت الكويت المرحلة الأولى من استئناف الرحلات الجوية في أغسطس من العام الماضي بقدرة استيعاب مخفضة للركاب قالت إنها ستستمر ستة أشهر.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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