أسعار الذهب تصعد 0.15% وسط توقعات بتحفيز مالي أمريكي جديد

سي إن بي سي – قلصت أسعار الذهب مكاسبها اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، لكن توقعات بتحفيز مالي أمريكي جديد أعطى دعما للمعدن النفيس قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وفي أواخر جلسة التداول، سجل الذهب في المعاملات الفورية 1855.30 دولار للأونصة مرتفعا 0.15% بعد أن كان صعد بما يصل إلى 0.8%.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% لتبلغ عند التسوية 1855.20 دولار للأونصة.

وارتفع ؤشر الدولار 0.2% وهو ما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ويبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعا للسياسة النقدية يستمر يومين غدا الثلاثاء. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري الأمريكي على أسعار الفائدة قريبة من الصفر.

ومن شأن أسعار الفائدة المنخفضة أن تزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا بينما تؤثر سلبا على العملة الخضراء.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2% إلى 25.34 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.05% الى 1098.00 دولارا للأونصة.

وانخفض البلاديوم 0.76% إلى 2235.10 دولار للأونصة.