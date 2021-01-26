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الأسهم الأمريكية تقلص مكاسبها الأولية وسط ترقب لحزم التحفيز المالي

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سي إن بي سي- أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية، اليوم الإثنين، منخفضة كثيرا عن أفضل مستوياتها للجلسة التي شهدت تسجيل المؤشر ناسداك لمستوى قياسي مرتفع، بعد أن غطت مخاوف بشأن توقيت وحجم حزمة التحفيز المالي على تفاؤل في بداية أسبوع لتقارير الأرباح من شركات كبرى.

وتحول تركيز المستثمرين إلى مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يهدف لإقرار تشريع حزمة تحفيز لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 قبل أن يبدأ محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في أوائل فبراير.

ويحاول مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن تفادي مخاوف الجمهوريين بأن اقتراحة للتحفيز البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار باهظ التكلفة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا في بورصة وول ستريت منخفضا 33.77 نقطة، أو 0.11%، إلى 30963.21 نقطة.

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وارتفع المؤشر ستانردد آند بورز 500 القياسي 13.89 نقطة، أو 0.36%، ليغلق عند 3855.36 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 95.76 نقطة، أو 0.71%، إلى 13638.82 نقطة، بعد أن قفز 1.4% في بداية الجلسة إلى مستوى قياسي بدعم من توقعات بتقارير أرباح قوية من شركات كبرى للتكنولوجيا.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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