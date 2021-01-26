مال وأعمال

هواوي الصينية تنفي شائعات عن خطة لبيع أعمال الهواتف المحمولة

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شينخوا _ قالت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات أمس الاثنين، انه ليس لديها خطة لبيع علاماتها التجارية الرئيسية للهواتف الذكية.

وقالت الشركة في بيان لها: “هواوي علمت أن هناك شائعات لا أساس لها بشأن احتمال بيع العلامات التجارية الرئيسية للهواتف الذكية. وليس هناك اي أساس لهذه الشائعات على الاطلاق. وليس لديها مثل هذه الخطة”.

وتابعت الشركة أنها لاتزال ملتزمة تماما بأعمالها للهواتف الذكية وستواصل تقديم منتجات وتجارب رائدة عالميا للمستهلكين حول العالم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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