الإسكان تستعد لطرح عقود الشق الفندقي بمثلث ماسبيرو على المستثمرين

بكر بهجت _ تخطط وزارة الإسكان لبدء طرح عقود مشروعات الشق الفندقي الذي سيتم تنفيذه في منطقة مثلث ماسبيرو على المستثمرين بالنصف الثاني من العام الجاري، وفق خطة الوزارة للتعاقد مع شركات ستتولى إدارة الوحدات والمباني المخصصة لذلك النشاط، إلى جانب إقامة فنادق ذات مواصفات خاصة داخل المشروع.

وقالت مصادر بالوزارة لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، إن تلك العقود يجري حاليًا وضع الاشتراطات الخاصة بها بالتزامن مع أعمال الإنشاءات التي تجري في المشروع، على أن يتم عرضها على اللجنة المختصة داخل الوزارة بدءًا من الربع الثاني لمراجعتها ومن ثم طرحها على الشركات في النصف الثاني من العام، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على جعل المنطقة نقطة جذب جديدة للمستثمرين إلى القاهرة.

وأضافت المصادر أن الوزارة تستعد أيضًا خلال الفترة الحالية لطرح الوحدات السكنية الخاصة بالشق الاستثماري والوحدات التجارية والإدارية بالمنطقة والذي من المخطط أن يكون خلال العام الجاري، على أن يتم طرح الجزء السكني بالاتفاق مع أحد البنوك ضمن مبادرة التمويل العقاري.

وأشارت المصادر إلى أن الطرح الأول سيكون لنحو 500 وحدة سكنية في الأبراج الاستثمارية، ونحو 200 وحدة بين إداري وتجاري، تستهدف الوزارة من الطرح إيرادات بنحو 1.2 مليار جنيه، بخلاف العائد الشهري من الوحدات التي سيتم طرحها بنظام الإيجار، لافتة إلى أنه يجري حاليًا الاتفاق مع الشركة التي ستتولى التسويق.

وتعمل وزارة الإسكان من خلال صندوق تطوير العشوائيات على مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، والذي يضم إلى جانب الأبراج الاستثمارية أبراج السكن البديل لسكان المنطقة الذين أبدوا رغبتهم في الحصول على وحدات بديلة لوحداتهم التي تمت إزالتها مع بدء التطوير، وخلال عام 2018 اتفق الصندوق مع 4 شركات للمشاركة في تطوير الشق الاستثماري بمشروع مثلث ماسبيرو، وهي الشركة السعودية مشيرة كساب، والشركة السعودية عبد الله القصبي، والشركة القابضة للتشييد والبناء، والمدرسة الأرمنية، بالإضافة إلى شركة ماسبيرو للتنمية العمرانية.

وفي تصريحات له أمس قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ مشروع الأبراج ضمن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، والذي يتكون من جراج سفلي بمسطح 19220 متر مربع، سعة 353 سيارة، ودور أرضي تجاري بمسطح 16970 متر مربع، ودور أول «جراج علوي» بمسطح 15800 متر مربع، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورًا سكنيًّا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبلغت نسبة التنفيذ 74 %.

كما يضم المشروع برجًا ثالثًا بارتفاع 23 دورًا سكنيًّا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبلغت نسبة تنفيذه 72 %، وبرجًا رابعًا «برج إداري» يتكون من بدروم ودور أرضي تجاري، و15 دورًا متكررًا بإجمالي مسطح 10200 متر مربع، وبلغت نسبة تنفيذه 63 %.