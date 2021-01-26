أحمد أبو هشيمة: 20% نموا في المبيعات المستهدفة لشركة حديد المصريين

فاروق يوسف _ كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مؤسس مجموعات حديد المصريين، وأسمنت المصريين، في تصريح مقتضب لنشرة دوت الخليج، عن أن شركة الحديد تستهدف زيادة في حجم مبيعاتها خلال العام الجاري بنسبة 20%.

وأضاف، أن شركة حديد المصريين حققت مبيعات خلال عام 2020 وصلت إلى 1.150 مليون طن من الحديد.

وتواجه شركات الحديد ملفات ضخمة على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة وتحديدًا الغاز الطبيعي والكهرباء، إضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وصعوبة توافر المواد الخام” البيليت”، وبالتبعية تراجع حصة الصادرات المصرية من نصيب هذا القطاع.

ويعمل في السوق المصرية نحو 32 شركة للحديد والصلب، منهم مجموعة حديد عز وحديد المصريين، وبشاي، والسويس للصلب والجارحي، والعشري.

من ناحية أخرى، تعتزم مجموعة المصريين افتتاح مصنع الأسمنت الجديد بسوهاج، خلال 2021، بتكلفة الاستثمارية للمصنع تبلغ 4.5 مليار جنيه، وسيكون النواة الاستثمارية الأولى للمجموعة في العام الجديد، وفق ما صرح به أبو هشيمة في تصريحات سابقة لحابي.