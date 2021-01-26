مال وأعمال

أرباح بنك يو بي إس تقفز 137% في الربع الأخير من 2020

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CairoBank

وكالات _ سجل بنك يو بي إس السويسري أرباحا بقيمة 1.71 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2020، بارتفاع 137% عن العام السابق.

هذا وتوقع المحللون أن يصل الدخل إلى 967 مليون دولار لفترة الثلاثة أشهر، وفقًا لرفينيتيف.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن البنك السويسري عن تحقيق صافي دخل بلغ 2.1 مليار دولار للربع الثالث من العام الماضي.

وساهم نمو الأرباح المكون من رقمين في قسم إدارة الثروات وإدارة الأصول في بنك يو بي إس في الأداء ربع السنوي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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