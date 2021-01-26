أرباح بنك يو بي إس تقفز 137% في الربع الأخير من 2020

وكالات _ سجل بنك يو بي إس السويسري أرباحا بقيمة 1.71 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2020، بارتفاع 137% عن العام السابق.

هذا وتوقع المحللون أن يصل الدخل إلى 967 مليون دولار لفترة الثلاثة أشهر، وفقًا لرفينيتيف.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن البنك السويسري عن تحقيق صافي دخل بلغ 2.1 مليار دولار للربع الثالث من العام الماضي.

وساهم نمو الأرباح المكون من رقمين في قسم إدارة الثروات وإدارة الأصول في بنك يو بي إس في الأداء ربع السنوي.