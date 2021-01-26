مال وأعمال

الأسهم اليابانية تغلق منخفضة بفعل مخاوف تأخير توزيع لقاحات كورونا

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CairoBank

– أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة يوم الثلاثاء إذ شهدت عمليات بيع لجني الأرباح بفعل مخاوف بشأن تأخيرات في توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا وكذلك في حزمة تحفيز أمريكية وحالة من التوتر قبل بدء موسم إعلانات أرباح الشركات.

ونزل المؤشر نيكي 0.96 بالمئة إلى 28546.18 نقطة، فيما تصدرت أسهم القطاع الاستهلاكي المرتبط بالدورة الاقتصادية والطاقة وشركات صناعة المواد التراجع. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.75 بالمئة إلى 1848 نقطة.

وتواجه الولايات المتحدة صعوبات لتكثيف عملية التلقيح، وما زالت أوروبا تواجه تأخيرات من الموردين، ولم تبدأ اليابان بعد عملية التطعيم، مما يؤثر سلبا على معنويات المستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك، أوقفت شركة ميرك آند كو تطوير لقاحات لكوفيد-19، مما يثير مخاوف إضافية بشأن نقص الإمدادات.

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وقفزت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في 30 عاما الأسبوع الماضي، لكن فترة مزدحمة بإعلانات الأرباح في الولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع، وكذلك اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي ينتهي هذا الأسبوع، حفزا المستثمرين على جني الأرباح.

ودعا العديد من صانعي السياسات في بنك اليابان المركزي إلى مزيد من المرونة في مشتريات صناديق المؤشرات المتداولة، مما قد يبرز كعامل سلبي آخر للأسهم حين يراجع البنك المركزي المصري سياساته في مارس آذار وفقا لبعض المحللين.

وتصدر سهم دايكن إندستريز قائمة الأسهم الخاسرة على توبكس 30 إذ انخفض 2.98 بالمئة وتلاه سهم تويوتا موتور الذي خسر 2.31 بالمئة.

وتصدر سهم تاكيدا للأدوية قائمة الرابحين إذ ارتفع 1.83 بالمئة وتلاه سهم كيه.دي.دي كورب الذي صعد 1.23 بالمئة.

وتقدم 80 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 157.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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