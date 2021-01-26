التعمير للتوريق تستعد لتنفيذ صفقتين بقيمة 1.6 مليار جنيه لصالح سيتي إيدج ومصر إيطاليا

بكر بهجت _ تستعد شركة التعمير للتوريق لإجراء عمليتي توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه لشركتي سيتي إيدج ومصر إيطاليا وذلك مع بدء الشركتين في تسليم وحدات في مشروعاتهما، وفق الدكتور مازن حسن العضو المنتدب لشركة التعمير للتوريق، مشيرًا إلى أن هناك محادثات مع شركات أخرى إلا أنها لا تزال في مراحلها المبكرة للحديث عنها.

وأضاف حسن في تصريحاته لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أن الصفقة الأولى تبلغ قيمتها نحو 600 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يبدأ العمل عليها في شهر أبريل المقبل بحسب المحادثات المبدئية مع شركة سيتي إيدج، لافتًا إلى أن الشركة ستبدأ في الربع الثاني تجهيز العقود والشيكات الخاصة بالوحدات التي سيتم تسليمها.

وفي تصريحات سابقة قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إن التوريق يعد أحد الآليات التمويلية التي تركز عليها الشركة وتعتزم تجهيز أول محفظة من الوحدات اللازمة لإجراء عملية توريق خلال 2021، لافتًا إلى أن الشركة لديها الكثير من الوحدات الجاهزة وهو ما يؤهلها حاليًا لاقتناص حصة كبيرة من مبادرة البنك المركزي المصري، ومن ثم بدء دخول مجال التوريق.

ووقعت شركة سيتي إيدج خلال الأيام الماضية بروتوكولات تعاون مع كل من المصرف المتحد بقيمة 500 مليون جنيه وبنك مصر –دون تحديد قيمة- وأيضًا البنك التجاري الدولي بقيمة مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري لعملاء الشركة.

وتخطط شركة سيتي إيدج للوصول بمبيعاتها خلال العام الجاري إلى نحو 18 مليار جنيه، ضمن مساعيها للوصول بمبيعاتها خلال 3 سنوات تبدأ من العام الحالي إلى نحو 30 مليار جنيه في العام الواحد، على أن ترتفع المبيعات تدريجيًّا إلى 18 مليار جنيه في العام الحالي ثم 22 مليار جنيه في العام المقبل، و30 مليار جنيه في عام 2023.

وأطلقت سيتي إيدج أول مشاريعها في فبراير 2018، وتطور أكثر من عشرة مشاريع لهيئة المجتمعات في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة، وتمتلك الشركة ثلاثة مشروعات في العلمين الجديدة هي أبراج نورث إيدج، وبرجا ذا جيت، ومشروع الفيلات مزارين، كما تعمل الشركة على مشروعين في الشيخ زايد هما إيتابا وإيتابا سكوير، ومشروع آخر في مدينة القاهرة الجديدة.

وفيما يتعلق بالصفقة الثانية قال حسن إنها ستكون مع شركة مصر إيطاليا، إذ طلبت الشركة إجراء صفقة توريق على الوحدات التي تعتزم تسليمها خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى مليار جنيه بحسب عدد وقيمة الوحدات التي سيتم تسليمها، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم عقد جلسة مباحثات مع مسؤولي الشركة وبحضور مسؤولين من بنكي الأهلي والتجاري الدولي خلال الفترة القريبة القادمة.

وتخطط شركة مصر إيطاليا لتسليم مجموعة من الوحدات تتوزع على مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع كايرو بيزنس بارك الإداري، وكاي سخنة، وكومباوند لانوفا فيستا بالتجمع الخامس، وفق تصريحات نقلتها جريدة «دوت الخليج» الأسبوع الماضي عن المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

وأعلنت مصر إيطاليا أمس عن تدشين مرحلة جديدة، ضمن مجمع «كايرو بيزنس بارك» الذي يقام على مساحة 78 ألف متر مربع، ويضم 42 مبنى إداريًّا في القاهرة الجديدة، حيث تتراوح مساحات المكاتب في المرحلة الجديدة بين 60 إلى 290 مترًا مربعًا، وذلك في المشروع الذي يضم العديد من الخدمات إلى جانب فندق 4 نجوم تحت علامة هيلتون جاردن إن العالمية.