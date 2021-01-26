مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.26% في مستهل التعاملات بضغط مبيعات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.26%، ليتداول عند مستوى 11479 نقطة، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.48%، ليتداول عند مستوى 62.53 جنيه.

في حين صعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.64%، و 0.46% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 103.872 مليون جنيه على 107 شركة من خلال 3.524 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 35 شركة مقابل تراجع 20 في حين لم تتغير أسعار 52.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 9.683 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 10.774 مليون جنيه، مقابل 1.091 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية وسجلوا صافي بقيمة 2.750 مليون جنيه، وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 6.932 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 7.576 مليون جنيه، مقابل 644.184 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم جلاكسو سميثكلاين قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.65%، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 10%، ثم سهم الإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس بنسبة 6.68%.

في حين تصدر سهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 1.50%، تلاه سهم جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 1.47%، ثم سهم أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 1.29%.