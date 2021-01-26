- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ سجل البنك المصري الخليجي تراجعاً في صافي الأرباح المستقلة بنسبة 7.4%، ليصل إلى 625.232 مليون جنيه، خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 675.342 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
بينما ارتفع صافي الدخل من العائد وفقاً لقائمة الدخل المستقلة المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.610.575 مليار جنيه، خلال الفترة يناير – ديسمبر 2020، مقابل 1.949.512 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وانخفض عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 7.367.089 مليار جنيه، مقابل 7.508.008 مليار جنيه بالفترة المماثلة.
وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة مبلغ 4.756.513 مليار جنيه، خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 5.558.496 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وبلغ نصيب السهم الأساسي في صافي أرباح العام 1.36 جنيه مقابل 1.47 جنيه بالفترة المقارنة.
يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات جديدة للبنوك، نشرها على موقعه الإلكتروني ، تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك المصري الخليجي يحقق أرباح مستقلة بقيمة 625.2 مليون جنيه خلال 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.