البنك المصري الخليجي يحقق أرباح مستقلة بقيمة 625.2 مليون جنيه خلال 2020

رنا ممدوح _ سجل البنك المصري الخليجي تراجعاً في صافي الأرباح المستقلة بنسبة 7.4%، ليصل إلى 625.232 مليون جنيه، خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 675.342 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

بينما ارتفع صافي الدخل من العائد وفقاً لقائمة الدخل المستقلة المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.610.575 مليار جنيه، خلال الفترة يناير – ديسمبر 2020، مقابل 1.949.512 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفض عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 7.367.089 مليار جنيه، مقابل 7.508.008 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة مبلغ 4.756.513 مليار جنيه، خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 5.558.496 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم الأساسي في صافي أرباح العام 1.36 جنيه مقابل 1.47 جنيه بالفترة المقارنة.

يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات جديدة للبنوك، نشرها على موقعه الإلكتروني ، تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.