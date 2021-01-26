مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين جانيت يلين وزيرة للخزانة

وكالات _ وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الاثنين، على تعيين جانيت يلين مرشحة جو بايدن لشغل منصب وزيرة الخزانة الأمريكية.

ويواصل مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت على أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن والتي تم طرح أسمائهم خلال الفترة الماضية.

وتعتبر يلين هي أول أمريكية تتولى هذا المنصب، حيث تبلغ من العمر 74 عامًا، كما يُنسب إليها المساهمة بشكل كبير في الانتعاش الاقتصادي الأمريكي بعد الأزمة المالية التي حدثت عام 2007 والركود الذي أعقب ذلك.

وأدى جو بايدن، الأربعاء 20 يناير، اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة، ليسكن البيت الأبيض على رأس الإدارة الأمريكية الجديدة على مدار الأربع سنوات المقبلة.

وانتُخب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، في 3 نوفمبر الماضي، بعدما حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل حصول الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب على 232 صوتًا.

وتم التصديق على فوز بايدن بالرئاسة من قبل الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، في 6 يناير الجاري، بعد أحداث دامية يومها باقتحام أنصار ترامب مقر الكابيتول، أثناء انعقاد الجلسة، حيث كان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته يرفض الإقرار بشرعية هزيمته أمام بايدن.