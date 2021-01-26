راكتا تقلص خسائرها بنسبة 9% لتصل إلى 46.1 مليون جنيه خلال 6 أشهر

رنا ممدوح _ قلصت الشركة العامة لصناعة الورق – راكتا، خسائرها بنسبة 9%، لتصل إلى 46.097 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 50.638 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت الإيرادات وفقاً لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، إلى 495 ألف جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 20.775 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وتراجع مجمل الخسارة خلال نفس الفترة إلى 1.460 مليون جنيه، مقابل 13.508 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وأرجعت راكتا انخفاض خسائرها إلى تعليق النشاط الإنتاجي اعتبارا من 25 سبتمبر 2019 لوقف نزيف الخسائر والاقتصار على النشاط البيعي بالبيع من المخزون التام.