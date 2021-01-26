مال وأعمال

السعودية تسوق لسندات دولارية على شريحتين لأجل 12 و40 عاما

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– أظهرت وثيقة أن السعودية بدأت يوم الثلاثاء تسويق بيع سندات بالحجم القياسي مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين لأجل 12 و40 عاما.

حددت المملكة سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات للشريحة البالغ أجلها 12 عاما ونحو 3.75 بالمئة لشريحة الأربعين عاما، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية.

عينت السعودية جولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان كمنسقين عالميين لعملية البيع المتوقع إغلاقها في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وانضم إليهم بي.إن.بي باريبا وسيتي والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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