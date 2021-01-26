مؤشر البورصة الرئيسي يقلص خسائره في منتصف التعاملات بدعم مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ قلص مؤشر البورصة الرئيسي خسائرة الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 11493 نقطة، مسجلا تراجعا بنسبة 0.14%، بدعم من مشتريات المصريين.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.27%، ليتداول عند مستوى 62.66 جنيه.

بينما ارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.83%، و 0.7% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 780.309 مليون جنيه على 173 شركة من خلال 24.641 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 72 شركة مقابل تراجع 54 في حين لم تتغير أسعار 47.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 48.175 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 48.293 مليون جنيه، مقابل 118.098 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بمبلغ 18.971 مليون جنيه، منها 13.834 مليون جنيه للمؤسسات، و5.136 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 67.146 مليون جنيه، منها 58.762 مليون جنيه للأفراد، و8.384 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم جلاكسو سميثكلاين قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 16.83%، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 10%، ثم سهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 7.92%.

في حين تصدر سهم السويس للأسمنت قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.35%، تلاه سهم سماد مصر – ايجيفرت بنسبة 3.94%، ثم سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 3.42%.