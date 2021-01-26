وكالة الطاقة تتوقع نمو الطلب العالمي على الغاز 2.8% في 2021

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– قال محلل كبير من وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز 2.8 بالمئة هذا العام، بما يعادل نحو 110 مليارات متر مكعب، ليتعافى نحو مستويات 2019.
وقال جون-باتيست دوبروي كبير محللي قطاع الغاز الطبيعي في وكالة الطاقة خلال مؤتمر افتراضي إن الانتعاش المتوقع لن يكون كبيرا وإن الأسواق الأكثر نضجا ستشهد تعافيا تدريجيا فحسب، مع عدم وصول بعضها إلى مستويات 2019 في 2021.
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