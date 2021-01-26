مال وأعمال

سماع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض

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العربية نت _ أفاد سكان وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بسماع صوت انفجار قوي بالعاصمة الرياض.

وأكد مصدر لوكالة ، أن مصدر الانفجار لم يعرف بعد.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت يوم السبت الماضي، بأن التحالف العربي الذي تقوده المملكة اعترض ودمر “هدفا جويا معاديا” أطلقته جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية باتجاه الرياض.

وأوضحت قناة العربية السعودية، أن الحديث دار عن صاروخ تم إطلاقه صوب العاصمة، الرياض.

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وتداول ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً، قالوا إنه “يظهر لحظة اعتراض صاروخ في سماء الرياض، ملقين باللوم على جماعة “أنصار الله” في اليمن”، مثمنين دور الدفاعات الجوية في التصدي لأي عدوان على المملكة.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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