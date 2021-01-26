المعهد المصرفي يوقع اتفاقية مع Go1 لإطلاق منصة تدريبية

وقع المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، اتفاقية جديدة مع شركةGo1 للتعليم عن بعد لإطلاق منصة توفر دورات تدريبية لموظفي القطاع المصرفي.

ووفق بيان صحفي، تتيح هذه الاتفاقية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، الوصول إلى أكثر من 80.000 دورة تدريبية من أشهر الجهات العالمية في مجال التعلم عن بعد مثل Skillsoftو Thomson Reuters , Wall Street Prep.

و يساهم هذا التعاقد بين المعهد المصرفي وGo1 في تسهيل وتوفير تدريب وتطوير موظفي القطاع المصرفي من خلال أحدث البرامج الدولية وللمؤسسات للوصول إلى استراتيجيتها، ويشمل مستثمرو :GO1 Microsoft و Salesforce و SEEK و Y Combinator.

من جانبه أكد أندرو برانيز، رئيس مجلس إدارة Go1، أن مصر تعتبر دائما من الأسواق الاستراتيجية المستهدفة للشركة، ويجرى العمل للتوسع ووضع بصمات في هذا السوق.

وقال إن الشراكة مع المعهد المصرفي المصري سوف تساهم في تسهيل العملية التدريبية والتوصل بعمق لجميع البرامج المتاحة عير المنصة الإلكترونية.

بدوره أكد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن من ضمن رسائل المعهد هي تطوير العاملين بالقطاع المصرفي، ومن ثم تم التعاقد مه شركة شركة Consultrics، الموزع الرئيسي لGo1 في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم مكتبة تحتوي على مجالات مختلفة بدء من النواحي الفنية، والمهنية، وصولاً إلى مهارات تكنولوجيا المعلومات وتطوير المهارات الأساسية للموظفين.

وأضاف أن المعهد يتطلع إلى تقديم أفضل الحلول والبرامج التي تتميز بالتفرد وأحدث المعلومات.

وأشارت، د. حنان الوجيه، المدير التنفيذي لشركة Consultrics، إلى أن هذه الشراكة، ستمكن البنوك المصرية في الدخول إلى مكتبة Go1 وذلك من خلال خطوة واحدة، كمل تمكن العاملين بالقطاع المصرفي لتنمية مهاراتهم ومعارفهم الفنية وفقا لأفض الممارسات الدولية.