المفوضية الأوروبية تدعو مصنعي لقاحات كورونا بتنفيذ التزاماتهم

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وكالات _ حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الثلاثاء، بعد الإعلان عن تأخير في تسليم اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى أوروبا، أن على مصنعي اللقاحات “الإيفاء بوعودهم وتنفيذ التزاماتهم”، لا سيما وأنهم استفادوا من استثمارات أوروبية هائلة.
وقالت في مداخلة بالفيديو خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: “استثمرت أوروبا المليارات لتطوير اللقاحات الأولى وضمان منفعة عالمية حقيقية. والآن يتعين على الشركات الإيفاء بوعودها”، مع تشديد الاتحاد الأوروبي لهجته بعد تأخر فايزر/بايونتيك ومن ثم البريطانية أسترازينيكا في تسليم الجرعات.
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