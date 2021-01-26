المفوضية الأوروبية تدعو مصنعي لقاحات كورونا بتنفيذ التزاماتهم

وكالات _ حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الثلاثاء، بعد الإعلان عن تأخير في تسليم اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى أوروبا، أن على مصنعي اللقاحات “الإيفاء بوعودهم وتنفيذ التزاماتهم”، لا سيما وأنهم استفادوا من استثمارات أوروبية هائلة.

وقالت في مداخلة بالفيديو خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: “استثمرت أوروبا المليارات لتطوير اللقاحات الأولى وضمان منفعة عالمية حقيقية. والآن يتعين على الشركات الإيفاء بوعودها”، مع تشديد الاتحاد الأوروبي لهجته بعد تأخر فايزر/بايونتيك ومن ثم البريطانية أسترازينيكا في تسليم الجرعات.