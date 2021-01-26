الإسماعيلية مصر للدواجن تستهدف 590.8 مليون جنيه إيرادات في موازنة 2021

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رنا ممدوح _ اعتمد مجلس إدارة شركة الإسماعيلية مصر للدواجن في جلسته المنعقدة أمس، الموازنة التخطيطية للشركة لعام 2021، حيث تستهدف إيرادات بمبلغ 590.812 مليون جنيه.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الموازنة تعتمد على اربع محاور رئيسية وهي التوسع في إنتاج الدجاج المبرد والاستمرار في زيادة عدد منافذ بيع الدجاج المذبوح والمجزءات بمحافظات الجهورية.
أضافت أن باقي المحاور شملت، الاستمرار في تطبيق وسائل الأمن والأمان الحيوي بالشركة، وتحسين الأداء بتكثيف البرامج التدريبية للعاملين بالمواقع الإنتاجية، واستمرار التعاون مع الكيانات والأسواق الكبري مثل حلواني إخوان وسلسلة ماركت مترو وهايبر وان وغيرها.
وتستهدف شركة الإسماعيلية مصر للدواجن صافي ربح بعد الضرائب لعام 2021 بمبلغ 13.987 مليون جنيه.
وقدرت الموازنة إجمالي المصروفات والتكاليف بمبلغ 574.040 مليون جنيه.
لذا قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل على أسهم الإسماعيلية مصر للدواجن لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
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