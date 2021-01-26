مال وأعمال

رئيس وزراء إيطاليا جيوزيبي كونتي يقدم استقالته

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وكالات _ قدم رئيس وزراء إيطاليا جوزيب كونتي استقالته من منصبه اليوم الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الإيطالي.

وجاء في بيان مكتب الرئاسة، إن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قدم استقالته إلى رئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا اليوم الثلاثاء، مما يفتح الطريق لمشاورات رسمية بشأن لكيفية التغلب على الأزمة السياسية.

وأضاف البيان، أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا سيبدأ مشاورات مع قادة الأحزاب بعد ظهر الأربعاء، مضيفا أنه طُلب من كونتي البقاء في منصب مؤقت مع استمرار المحادثات.

وفقد رئيس وزراء إيطاليا أغلبيته المطلقة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، على خلفية التعاطي مع أزمة كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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