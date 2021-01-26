البورصة السعودية تنهي التعاملات على تراجع وتفقد مستوى 8800 نقطة

وكالات _ أنهت البورصة السعودية جلسة اليوم على تراجع هو الأكبر في ثلاث أسابيع ليفقد المؤشر العام مستوى 8800 نقطة، ويتزامن ذلك مع استمرار انخفاض السيولة والتي تستمر في التراجع وللجلسة السادسة على التوالي.

وتراجع سهم مصرف الراجحي بنحو 1 في المائة مسجلا أدنى إغلاق منذ مطلع يناير الجاري، كذلك انخفضت أسهم كل من البنك الأهلي وسابك بنحو 2.2 و0.8 في المائة على الترتيب.

أما سهم “أرامكو السعودية” فقد تراجعت بشكل طفيف 0.1 في المائة، لكنها سجلت أدنى إغلاق منذ مطلع نوفمبر الماضي عند 34.7 ريالا للسهم.

وأنهت البورصة السعودية تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8789 نقطة مسجلا تراجع بمقدار 57 نقطة أو ما يعادل 0.65 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 5.4 مليار ريال، ويأتي ذلك وسط تداول 160 مليون سهم، عبر تنفيذ 250 ألف صفقة.

وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، يأتي في الصدارة أسهم شركة المصافي بمكاسب 3.9 في المائة، تلاه أسهم شركة “ام آي اس” بمكاسب 3.6 في المائة بعد إعلانها عن بداء إجراءات التسجيل لأحدى الشركات التي تمتلك 50 في المائة من رأس مالها للإدراج المباشر في سوق نمو.

كذلك صعدت أسهم كل من البحر الأحمر ودله الصحية بنحو 2.5 و2.3 في المائة على التوالي، وذلك من بين 38 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

في المقابل، هبطت أسهم 145 شركة ، تصدرها أسهم تشب بنحو 2.6 في المائة، تلاه أسهم كل من أسيج للتأمين واسمنت المدينة بتراجعات بلغت 2.5 في المائة لكل منهما.