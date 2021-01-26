بنك مصر يحصد 5 جوائز من ذا يوروبيان في مجال قطاع الأموال والمراسلين

دوت الخليج – حصد بنك مصر 5 جوائز من مجلة ذا يوربيان البريطانية، في مجال قطاع الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية، كأفضل بنك في إدارة الخزانة، والأفضل في إدارة السيولة، والأفضل في أدوات الدخل الثابت، والأفضل في استبدال العملات الأجنبية، وأفضل مقدم للسيولة في مجال استبدال العملات الأجنبية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2021.

وذكر البنك في بيان اليوم، أن حصاد تلك الجوائز يتم وفقا لعدد من المعايير الفنية التي يتم من خلالها تحليل نتائج البنك بموجب أدائه.

وأضاف أن التقييمات الخاصة بالفوز جاءت استنادا على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، حيث تقوم مجلة ذا يوروبيان البريطانية بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة.

وأكد أن جوائز ذا يوربيان توجت مجهودات قطاع الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية في الفترة الأخيرة، حيث يلعب قطاع الخزانة في بنك مصر دورا مهما في إدارة السيولة من خلال أدوات مختلفة لتلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد والشركات، واستثمار الفائض لتعظيم العوائد، وإدارة مستويات المخاطر وعلاوة على ذلك يقدم القطاع حلولا متخصصة، لا تقتصر على المنتجات والخدمات، و ذلك باستخدام أدوات مالية وهندسية مختلفة، علاوة على أن البنك من أفضل المتعاملين النشطين في تغطية إصدارات وزارة المالية لخدمة الدين العام.

كما يقدم قطاع الأموال لعملائه بقطاعي التجزئة والشركات خدمات إدارة النقد على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك تمويل الأعمال التجارية وعمليات الاستبدال للعملات المختلفة.

ويقدم بنك مصر مجموعة من الخدمات التي تدعم العملاء في تحقيق أهدافهم خارجيا، وذلك بابتكار حلول من شأنها توفير الوقت وتحقيق الفعالية من حيث التكلفة.