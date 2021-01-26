صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو في منطقة اليورو خلال 2021 إلى 4.2%

_ خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للعام 2021 في منطقة اليورو الثلاثاء بسبب انتعاش وباء كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق الناتجة عنه.

ويتوقع صندوق النقد الآن انتعاشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,2 في المئة، أو أقل بنقطة مئوية من أرقام أكتوبر الماضي، وبعيدا عن نسبة 5,1 في المئة المتوقعة في الولايات المتحدة.

أضاف أنه من المتوقع أن تسجل ألمانيا نموا بنسبة 3,5 في المئة (-0,7 نقطة) وفرنسا 5,5 في المئة (-0,5 نقطة) وإيطاليا 3 في المئة (-2,2 نقطة) وإسبانيا 5,9 في المئة (-1,3 نقطة) والمملكة المتحدة 4,5 في المئة (-1,4 نقطة).