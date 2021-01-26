أرباح بنك عوده ترتفع إلى 2.1 مليار جنيه و15% زيادة بودائع العملاء خلال 2020

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دوت الخليج – كشف بنك عوده – مصر، اليوم الثلاثاء، عن زيادة أصوله الإجمالية بقيمة 10.3 مليار جنيه وبنسبة 13.7% خلال عام 2020، مسجلا 85.6 مليار جنيه، مقابل 75.3 مليار جنيه خلال 2019.
وارتفعت محفظة القروض والتسهيلات للعملاء 16.5% تمثل 4.3 مليارات جنيه لتسجل 30.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 26 مليار جنيه العام السابق.
وأظهرت المالية لبنك عوده مصر قفزة بنسبة 93% في الاستثمارات المالية التي وصلت 34 مليار جنيه في ديسمبر 2020، مقابل 17.6 مليارا العام السابق.
وزاد صافي أرباح بنك عوده قبل الضرائب خلال العام الماضي بقيمة 241 مليون جنيه ليسجل 2.1 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة نسبتها 16.7%، رغم تدعيم عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان بنسبة تفوق 51% عن العام السابق.
وأشار البنك إلى زيادة محفظة ودائع العملاء بقيمة 9.8 مليارات جنيه، لتصل 75.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مرتفعة 15% على أساس سنوي.
وارتفع إجمالي حقوق الملكية لدى بنك عوده مصر، إلى 8 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 7,1 مليار جنيه العام السابق بزيادة 12.7%.
وكشفت القوائم المالية لبنك عوده مصر، وصول صافي الدخل من العائد إلى 3.1 مليار جنيه في ديسمبر 2020، مقابل 2.8 مليار جنيه العام السابق، بزيادة وصلت 11%.
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